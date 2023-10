Broken Back opère un retour au sources avec l'album Smile Again

Le sympathique artiste se produira en Suisse romande, le 2 mars 2024 aux Docks de Lausanne. Justin Chrion

Broken Back a connu un succès monstre dès le milieu des années 2010. Ses titres «Halycon Birds», «Fireball» ou «Happiest Man on Earth» l’ont emmené au firmament de l’electro-chill à la française. Le Malouin de 33 ans a défendu sa musique tout autour du globe, dans les plus grands festivals de la planète, y compris chez nous au Montreux Jazz ou à Paléo où, en 2017, il avait livré un showcase sur le terrain parmi le public. Le revoici aujourd’hui avec l’album «Smile Again», qu’il résume comme un retour aux sources et dont certains titres ont déjà été écoutés des millions de fois.

Pourquoi «Smile Again», «Sourire à nouveau» en français?

Ça fait écho au fait que je peux à nouveau défendre cet album sur scène contrairement aux deux précédents sortis en 2020 et 2021 en pleine pandémie. L’idée de pouvoir aller le jouer dans toute la France, en Belgique et en Suisse et de rencontrer à nouveau du public me file une superbanane.

Quel était le point de départ du disque?

Les émotions. L’album en est un patchwork. Chaque morceau pourrait d’ailleurs avoir un autre nom, celui d’une émotion. Quand je compose la musique et que j’écris les paroles, c’est une catharsis. J’ouvre la porte de mon subconscient et j’en tire une émotion avec laquelle je joue pour en faire une chanson. «Away From Home», c’est la nostalgie, «Smile Again» le bonheur, «Shine» la sérénité ou «Time» la béatitude.

Votre ville natale, Saint-Malo, a aussi joué un rôle dans votre processus créatif.

C’est juste. La ville est en filigrane. C’est là que j’ai ressenti les émotions dont je te parlais avant. Sur certains titres, il y a un côté iodé. On trouve aussi une notion des grands espaces et de liberté. C’est également une ville où je me sens profondément bien. C’est le meilleur endroit sur Terre pour me sentir assez en confiance pour ouvrir la porte de mes émotions.

Musicalement parlant, vous évoquez aussi un retour aux sources. Pourquoi?

Déjà parce que j’ai grandi à Saint-Malo et que c’est là que j’ai fait cet album. Ensuite, dans les sons, ce disque rappelle mon premier (ndlr: «Broken Back» en 2016). Les autres s’inscrivaient dans le voyage avec un côté très world music sur le deuxième ou plus trap sur le troisième. Là, j’ai cherché l’ADN de ma musique, ce qui la constitue vraiment. Naturellement, je suis retourné vers ce que j’aimais le plus et c’est ce que j’avais fait précédemment. C’est une boucle qui se referme. Il y a donc à nouveau du ukulélé, de la guitare nylon, des ambiances chaleureuses…

Vous n’avez pas peur de vous répéter?

Non. Il s’est passé beaucoup de temps avant que je ne réutilise ces sonorités. Là, je dirais que je développe davantage le son caractéristique de Broken Back.

Avec ce disque lumineux, positif et joyeux, vous devez avoir hâte de partir sur les route pour filer le sourire aux gens…