Tennis: Blessé, Alcaraz ne jouera pas le Masters

Tennis : Alcaraz déclare forfait pour le Masters

Le No 1 mondial, qui a abandonné en quart de finale, vendredi à Paris, souffre d’une déchirure d’un muscle dans la paroi abdominale.

Le No 1 mondial Carlos Alcaraz souffre d’une «déchirure musculaire» aux abdominaux et doit renoncer à jouer le Masters de fin de saison et la phase finale de la Coupe Davis, a-t-il annoncé sur les réseaux sociaux samedi.