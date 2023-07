Wimbledon: Alcaraz écrase Medvedev et file en finale

Carlos Alcaraz a changé de braquet. L’Espagnol jouera dimanche sa première finale de Wimbledon, la deuxième en Grand Chelem. Et pour s’offrir ce rendez-vous de prestige avec Novak Djokovic, le No 1 mondial a déroulé une prestation de grande classe, vendredi, face à un Daniil Medvedev trop vite résigné et un public du Centre Court comme sidéré par autant de facilité (6-3 6-3 6-3).