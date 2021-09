Tennis - Alcaraz et Fernandez, 18 ans, en quarts de l’US Open

Carlos Alcaraz a peiné dans l’enceinte du Granstand pour disposer de Peter Gojowczyk, bourreau d’Henri Laaksonen à l’US Open. Getty Images

Sous les feux de la rampe, depuis qu’il a éliminé le No 3 mondial Stefanos Tsitsipas (3e), Carlos Alcaraz (55e) a su remporter le si difficile match d’après. Il a tout de même lutté pendant 3h30 et 5 sets 5-7 6-1 5-7 6-2 6-0 face à l’Allemand Peter Gojowczyk (141e), dimanche, en 8es de finale de l’US Open. Présenté comme le futur Rafael Nadal, l’Espagnol âgé de 18 ans a bien été aidé par la blessure à une cuisse de son adversaire, issu des qualifications, au début du 4e set. Il a commis 45 fautes directes mais Peter Gojowczyk, avec son jeu offensif à outrance, a fait pire: 85! En quarts, Alcaraz affrontera le Canadien Félix Auger-Aliassime (15e), vainqueur 4-6, 6-2, 7-6 (8/6), 6-4 de l’Américain Frances Tiafoe.

Leylah Fernandez confirme

Autre «teenager» en lice dimanche à l’US Open, Leylah Fernandez a confirmé après sa victoire retentissante face à Naomi Osaka la semaine passée. La Canadienne de 18 ans, qui a armé 45 coups gagnants et fait preuve d’une sacrée science du jeu dans le tie-break avec son coup droit de velours, a dompté l’Allemande Angelique Kerber, ex-No 1 mondiale et demi-finaliste à Wimbledon, 4-6 7-6 (7/5) 6-2. Fernandez a démontré sa force mentale après avoir eu set et un break de retard. Elle défiera Elina Svitolina, qui a battu Simona Halep (6-3 6-3). Lauréate à Chicago il y a une semaine, l’Ukrainienne, demi-finaliste en 2019, est en forme.

Medvedev déroule

Serein, sûr de sa force et clinique, Daniil Medvedev a avalé l’obstacle britannique Daniel Evans dimanche, pour caracoler en quart de finale de l’US Open. Le Russe, qui se pose avec Alexander Zverev comme le plus sérieux rival de Novak Djokovic, en quête d’un Grand Chelem calendaire historique, a, comme lors des trois tours précédents, passé moins de deux heures sur le court, pour s’imposer 6-3 6-4 6-3. «Maintenant, je veux juste parvenir à nouveau en finale (ndlr: il avait perdu en 2019 contre Rafael Nadal), pour me créer un autre souvenir, espérons-le, bien meilleur», a-t-il dit, déterminé.

