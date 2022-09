US OPEN: Carlos Alcaraz s’impose en finale et devient le plus jeune no1 mondial de l’histoire

Carlos Alcaraz l’a fait! Le jeune Espagnol a remporté l’US Open dimanche en battant en finale le Norvégien Casper Ruud (6-3, 2-6, 7-6 (1), 6-3). A 19 ans, quatre mois et une semaine, il devient par la même occasion le plus jeune no1 mondial de l’histoire du tennis, avec près d’un an et demi «d’avance» sur Lleyton Hewitt. Mais là où l’Australien avait surtout compté sur sa hargne - et un petit trou de génération - pour régner un peu plus d’un an, «Carlitos Ier» semble tout avoir pour scintiller pendant des lustres.