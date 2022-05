Tennis : Alcaraz sort Nadal et affrontera Djokovic en demie à Madrid

Le jeune Espagnol a éliminé son aîné au Masters 1000 madrilène. Le N° 1 mondial, lui, a battu le Polonais Hubert Hurkacz pour passer dans le dernier carré.

La veille, pour son deuxième match sur ocre en 2022 et à une quinzaine de jours de Roland-Garros (22 mai-5 juin), l’Espagnol avait bataillé pendant plus de trois heures et écarté quatre balles de match pour venir à bout de David Goffin. Alcaraz, entré dans le top 10 avant ses 19 ans, qu’il a fêtés jeudi, va défier le No 1 mondial Novak Djokovic pour la première fois samedi en demi-finale.