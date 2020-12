Suisse : Alcool au volant: le BPA appelle à la prudence

Plus d’une trentaine de personnes meurent chaque année des suites d’un accident dû à l’alcool. Le Bureau de prévention des accidents rappelle le principe: «Entre boire et conduire, il faut choisir».

Plus d’une trentaine de personnes meurent chaque année des suites d’un accident dû à l’alcool, et plus de 400 sont gravement blessées. Le Bureau de prévention des accidents (BPA) rappelle mardi dans un communiqué que le principe «Entre boire et conduire, il faut choisir» doit également s’appliquer en cette fin d’année bousculée par la crise du coronavirus.