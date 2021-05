Genève - Alcool durant le 2e confinement: pas de hausse marquée

La consommation d’alcool et d e cannabis d urant le deuxième confinement n’a pas pris l’ascenseur. C’est ce qui ressort d’un questionnaire mené par le Service d’addictologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), cité par la «Tribune de Genève» , mardi. Parmi les 321 personnes qui ont répondu, 36% des jeunes de 18-34 ans disent avoir réduit leur consommation d’alcool et 54% d’entre eux ne l’ont pas modifiée. Si les plus de 50 ans se déclarent en grande majorité stables (83%), l ’augmentation la plus marquée a été constatée chez les 35-49 ans: 56% d’entre eux font état d’une stabilité, mais 26% ont rapporté une hausse.