Vaud: les achats tests d’ados accoucheront de sanctions

Dès ces prochaines semaines et dans les années à venir, les vendeurs d’alcool et de tabac n’ont qu’à bien se tenir. En effet, le Canton de Vaud se lance pour la première fois dans une campagne d’achats tests, qui durera quatre ans. Des ados âgés de 14 à 17 ans seront ainsi envoyés en binômes dans différents établissements pour tenter de se procurer ces denrées, qui leur sont prohibées.

Jusqu’à présent, ces tests étaient l’œuvre d’associations de prévention. Mais le Canton, précurseur en la matière, s’est doté d’une base légale qui lui permet de prendre le relais et, surtout, de prononcer des sanctions, pouvant aller jusqu’au retrait de l’autorisation de vendre ces produits. «Imaginez un restaurateur qui ne pourrait plus vendre d’alcool, ne serait-ce que durant un mois. Ça peut représenter des milliers de francs de manque à gagner», explique Frédéric Rérat, chef de la police cantonale du commerce.

«Les commerçants ne seront pas piégés»

Dans un premier round, 400 commerces vendant du tabac et 350 distributeurs de boissons, sur les quelque 5000 établissements concernés dans le canton, seront tirés au sort pour être visités par de jeunes clients mystères. Ceux qui ne respecteront pas la loi (interdiction de vendre du tabac et de l’alcool distillé aux mineurs et interdiction de vendre de l’alcool fermenté aux moins de 16 ans) auront droit à une piqûre de rappel. Les récidivistes seront ensuite sanctionnés.

«Les commerçants ne seront pas piégés. Nous n’avons sélectionné que des ados qui font leur âge. Et, si on leur demande une pièce d’identité, ils diront qu’ils ne l’ont pas. Mais si on leur demande leur âge, ils diront la vérité», poursuit Frédéric Rérat. À noter que le budget du programme s’élève à près de 300’000 francs. Il sera intégralement financé par la dîme, un fonds prélevé principalement sur les ventes d’alcool, destiné à la prévention contre l’alcoolisme et les addictions. En 2021, ce fonds s’élevait à 2,5 millions de francs.