Le constat est alarmant. La consommation d’alcool chez les femmes provoque plus rapidement des soucis de santé graves que chez les hommes. Question de métabolisme.

Alcool : Les femmes sont six fois plus en danger face à la cirrhose

Femme ou homme: face à l’alcool, nous sommes très différents. DR

«Si une femme boit la même quantité d’alcool qu’un homme, même en tenant compte de son poids corporel, c’est comme si elle en avait consommé davantage», constate Samia Hurst-Majno, médecin en bioéthique suisse, dans un clip sur TikTok. Et cela a des conséquences directes sur la santé. «Les femmes ont six fois plus de risques de développer une cirrhose du foie», souligne le médecin. «C’est totalement injuste, je le sais.»

Des raisons physiologiques

Le fait qu'une même quantité d'alcool soit plus nocive pour les femmes que pour les hommes est dû, d'une part, au fait qu’elles ont en moyenne plus de graisse corporelle et moins d'eau par rapport à leur poids. Tel est le constat de Monique Portner-Helfer d’Addiction Suisse.

Or, comme l’alcool se dissout mieux dans l’eau que dans les graisses, l’alcoolémie dans le sang est généralement plus élevée chez les femmes qui boivent le même nombre de verres qu’un homme. Par ailleurs, les femmes ont des quantités plus faibles d’ADH (alcool déshydrogénase), une enzyme qui dégrade l’alcool et donc, l’alcoolémie baisse beaucoup moins rapidement.

Samia Hurst-Majno va plus loin. «J’ai des collègues médecins qui rapportent que des femmes voient leur foie si durement touché, qu’elles sont parfois mises sur des listes de transplantation. Ceci en buvant simplement la même quantité d’alcool que leurs maris.»

Connaître ses limites

Pour prévenir la consommation d’alcool à risque, le CHUV a développé une application appelée Smaart. Destinée aux jeunes avant tout pour leur montrer quelle quantité d’alcool est dangereuse pour eux, elle est parfaite pour déterminer ce que l’on peut consommer avant d’atteindre des seuils critiques.

On peut ainsi, en changeant son profil, constater les différences énormes entre un homme et une femme quant à l’élimination de l’alcool. À noter que des facteurs comme l’âge et le poids sont également déterminants.

Besoin d’aide ou d’infos sur les addictions?