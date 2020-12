Routes : Des nouvelles règles de circulation dès le 1er janvier

Plusieurs nouvelles règles de circulation entreront en vigueur le 1er janvier, par exemple la possibilité de devancer par la droite lors de bouchons.

Dans les tunnels, il faudra serrer au plus proche du bord de la chaussée. Sur une autoroute à trois voies, les véhicules au centre et à droite devront serrer à droite et ceux sur la voie de gauche serreront à gauche. Il sera aussi important d’enclencher au plus vite les feux de détresse, note le TCS.