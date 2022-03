Addictions chez les jeunes – Alcool, tabac et cannabis: c’est l’anarchie sur les réseaux sociaux

Les jeunes sont ciblés par le marketing via les réseaux et peuvent aussi s’y procurer les substances.

«Bienvenue au Far West»: tel est le titre du «Panorama suisse des addictions 2022» publié mercredi par Addiction Suisse, qui se focalise cette année sur les conséquences du monde numérique, surtout auprès des jeunes. «Les canaux numériques offrent une multitude de nouvelles possibilités pour vendre des produits potentiellement addictifs et pour placer des publicités de manière ciblée», relève l’organisation.

Pour contourner les interdits

Tous les efforts de prévention réalisés dans le «vrai» monde sont contrebalancés par l’anarchie qui règne en ligne, «où tout semble possible et où le bras de l’État n’est souvent pas assez long». Interdire aux mineurs d’acheter de l’alcool dans les magasins? Ils pourront s’en procurer en ligne, tout comme des drogues et des psychotropes. Interdire la publicité pour le tabac qui s’adresse aux mineurs? Des influenceurs à l’étranger, rémunérés par les entreprises, se chargeront sans autre d’en faire la pub sur Snapchat et Tiktok.