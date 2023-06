Fribourg: Alcoolisé au volant, il dérape et se met sur le toit

Le moins qu’on puisse dire, c’est que ce conducteur est un véritable danger public. Né en 1998, il avait déjà été condamné pour de graves violations à la loi sur la circulation routière en 2017, 2019 et 2020. Mais le Fribourgeois n’a pas appris de ses erreurs et il a encore récidivé. Pour commencer, en octobre dernier, il s’est fait pincer à 88 km/h (au lieu de 50 km/h) dans la localité de Treyvaux. Puis, le 27 décembre peu avant 1h du matin, le jeune homme actuellement âgé de 25 ans a bien failli se tuer.

Alcoolisé au volant (0,74 ‰), il a eu la «bonne» idée d’aller faire des dérapages sur le parking des remontées mécaniques de La Berra. Et ce qui devait arriver arriva: «À un moment donné, il s’est déporté sur sa droite et a empiété sur la bande herbeuse. Il a dès lors perdu la maîtrise de son véhicule, lequel a glissé dans le talus et s’est retrouvé sur le toit, retenu par un arbre», relate le Ministère public.