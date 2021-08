Vaud : Alcoolisé au volant, il envoie un autre automobiliste à l’hôpital

Circulant entre Nyon et St-Cergue, un Suisse de 30 ans, ivre, a heurté un Français de 69 ans qui roulait en sens inverse.

Selon les premiers éléments, un ressortissant suisse de 30 ans, sous l’influence de l’alcool et habitant la région de Genève, circulait au volant de sa voiture sur la route Blanche en direction de St-Cergue. Dans une courbe à droite, son véhicule a dévié sur la gauche et heurté frontalement un automobiliste qui circulait en sens inverse. Grièvement blessé, ce dernier, un ressortissant français âgé de 69 ans, a été héliporté par la Rega aux HUG.

La procureure de service a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances précises de cet accident. Les investigations ont été confiées aux spécialistes des unités de circulation de la gendarmerie vaudoise. La route a été fermée à la circulation le temps de l’intervention. Cet événement a nécessité l’intervention de trois patrouilles mixtes PNR, PRM et de la gendarmerie mobile, de deux ambulances CSU Morges-Aubonne et de Nyon, d’un hélicoptère de la Rega et son équipage, de deux dépanneuses et du personnel de la DGMR pour le nettoyage de la chaussée.