Montagny-près-Yverdon (VD) : Alcoolisé et en excès de vitesse, il provoque un rocambolesque accident

Un automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule, au point que celui-ci s’est envolé dans les airs.

Sous l'effet du choc, la voiture a décollé à deux mètres au-dessous du sol et tapé un arbre. À cause de ce second choc, la voiture a de nouveau traversé la chaussée et dévalé un talus situé du côté droit de la route en effectuant un ou plusieurs tonneaux, avant de s’immobiliser dans le champ en contrebas.