14 Juillet: Ivre, il force un barrage policier et fuit à contre-sens

Un homme a été interpellé après avoir forcé un barrage policier et roulé à vive allure dans le centre-ville d’Epinal (Vosges) jeudi soir, lors des festivités du 14 Juillet , a annoncé vendredi dans un communiqué le procureur d’Epinal. Cet homme a été interpellé vers 22h30 pour refus d’obtempérer avec mise en danger de la vie d’autrui et sera jugé en comparution immédiate par le tribunal correctionnel d’Epinal lundi, a précisé le procureur, Frédéric Nahon.

Il a manqué de percuter des policiers et des enfants

«Il a mis à plusieurs reprises en danger de mort ou de blessures graves plusieurs personnes se trouvant sur son trajet, en particulier de jeunes enfants nombreux en ce soir de fête et des policiers municipaux en manquant de les percuter», a expliqué le procureur, ajoutant qu’aucune victime n’est heureusement à déplorer.

Repéré par les policiers alors qu’il circulait en effectuant un freinage à main et faisant crisser ses pneus, le quadragénaire a refusé d’être contrôlé, redémarrant son véhicule à vive allure.

Fuyant à pied, il s’est jeté dans la rivière

Après avoir forcé les dispositifs anti-véhicules béliers et malgré de nouvelles injonctions de s’arrêter, il a fui à contresens, avant d’être immobilisé. Abandonnant sa voiture, il a alors pris la fuite à pied, avant de se jeter dans la Moselle et de se réfugier sous un pont. Il a finalement été interpellé. Lors de son placement en garde à vue pour refus d’obtempérer avec mise en danger de la vie d’autrui, défaut de permis de conduire et défaut d’assurance, il présentait un taux d’alcool supérieur à la limite.