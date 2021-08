Tatroz (FR) : Ivre, il percute l’infrastructure des voies ferrées avant de finir sur le toit

Dans la nuit de samedi à dimanche, un automobiliste de 21 ans en état d’ébriété a perdu la maîtrise de son véhicule. Il a dû être désincarcéré par les pompiers.

Dans la nuit de samedi à dimanche, un automobiliste de 21 ans, qui circulait sur la route de Châtel-St-Denis (FR), a perdu la maîtrise de son véhicule à cause de son état d’ébriété. À Tatroz, entre Bossonens et Remaufens, l’auto a percuté à plusieurs reprises l’infrastructure de la voie ferrée des Transports publics fribourgeois, dont un mât de la ligne électrique, avant de s’immobiliser sur le toit 60 mètres plus loin.