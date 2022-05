Canton de Berne : Alcoolisée et sous l’influence de drogue, elle tente de semer la police

Une course poursuite a eu lieu dimanche soir, à Worblaufen, près de Berne. La police a dû menacer la conductrice d’une arme pour la stopper.

Une conductrice a donné du fil à retordre à la police dimanche soir, vers 23h, près de Berne. Alors qu’elle s’était arrêtée lors d’un contrôle de police à Worblaufen, l’automobiliste a soudainement mis les gaz et fui en direction de Zollikofen. Les forces de l’ordre ont alors perdu sa trace.

Peu après, une autre patrouille a repéré le véhicule et l’a pris en chasse. Une course poursuite impliquant deux autres voitures de police s’est ensuite engagée, notamment sur l’autoroute A1. La police indique lundi que le véhicule en fuite a effectué plusieurs excès de vitesse ainsi que des manœuvres dangereuses. La conductrice a finalement pu être stoppée et interceptée sur une route traversant une forêt à Illiswil, après que la police ait menacé l’automobiliste avec une arme, est-il écrit dans un communiqué.