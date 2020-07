Fête nationale

Aldi invite à fêter le 1er Août… avec du vin étranger

Le discounter allemand a fait une (nouvelle) bourde dans une publicité pour du vin. Il reconnaît un choix malheureux.

Sauf que parmi les bouteilles proposées en action, deux sont français, un est chilien et le dernier australien. Rien de suisse. Comme l’ont relevé de nombreux internautes, l’action est tout sauf patriotique et locale, alors que les producteurs suisses de vins s’alarment au sujet des ventes insuffisantes.

Le conseiller national Frédéric Borloz (PLR/VD), par ailleurs syndic d’Aigle et président du comité de la Fédération suisse des vignerons, s’est ému sur sa page Facebook de cette publicité bien maladroite. «Il y a assez de concurrents pour ne pas leur verser un franc d’achat. Non mais, allô quoi!» y dit-il, concluant qu’aucune entreprise suisse n’aurait l’irrévérence de se permettre pareille bourde vis-à-vis de la fête nationale allemande.

Quand Lavaux fait du vin italien et Aigle du valaisan…

Aldi n’est est pas vraiment à son coup d’essai. En 2014, une autre publicité proposait une «sélection de vins valaisans» et l’illustrait avec le château d’Aigle, qui est bien évidemment vaudois. L’erreur ne se jouait qu’à quelques kilomètres près, mais elle n’était pas passée inaperçue et Aldi avait invoqué une «erreur technique». Au début de cette année, deux vins italiens en promotion s’étaient vus flanqués d’une belle photo des vignes en terrasses de Lavaux. Pour le coup, Aldi avait expliqué qu’il fallait prendre l’image «de façon symbolique» et s’était excusé si son choix avait pu froisser des Vaudois.