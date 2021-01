La guerre des prix autour des masques FFP2 a commencé en Suisse. En effet, ALDI va vendre dès samedi la boîte de 50 masques pour 50 francs, soit pour 1 franc le masque. Un prix imbattable dans le pays puisque Migros et Coop les proposent par exemple entre 4 et 5 francs la pièce.

Pour rappel, les masques FFP2 sont les masques les plus filtrants sur le marché, puisqu’ils bloquent 94% des aérosols, les particules les plus fines (autour de 0,6 micromètre). Théoriquement réservés aux soignants, ils ont pour but de protéger la personne qui les porte, lors de situations particulièrement à risques. Pour cela, ils épousent la forme du visage et ne baillent pas, contrairement aux autres masques.