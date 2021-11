Cinéma : Alec Baldwin voudrait des policiers sur les tournages pour superviser les armes

Après le drame qui a endeuillé le tournage du western «Rust», l’acteur américain juge nécessaire la présence d’un agent payé par la production pour contrôler les armes.

Alec Baldwin estime que « c haque tournage de cinéma ou de télévision qui utilise des armes à feu, factices ou non, devrait avoir sur le plateau un policier ».

«Une chance sur mille milliards»

Armes factices, effets spéciaux

Depuis le drame, les voix se sont multipliées pour demander un meilleur contrôle des armes à feu sur les tournages, voire leur abandon pur et simple au profit d’armes factices et d’effets spéciaux ajoutés par la suite. Une pétition en ce sens avait recueilli 110’000 signatures, lundi, et l’acteur vedette Dwayne Johnson, l’un des mieux payés au monde, s’est engagé, la semaine dernière, à ne plus utiliser d’armes à feu réelles pour ses films.