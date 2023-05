Motocyclisme: Aleix Espargaro décroche la pole position du Grand Prix d’Espagne

Aleix Espargaro s’élancera en tête du Grand Prix d’Espagne, ce dimanche, devant Jack Miller et Jorge Martin.

L'Espagnol Aleix Espargaro a décroché la pole position du Grand Prix d'Espagne, 4e manche de la saison de MotoGP. À domicile, le pilote Aprilia, qui avait déjà réalisé le meilleur temps des essais qualificatifs vendredi, a récidivé ce samedi en devançant l'Australien Jack Miller (KTM) et son compatriote Jorge Martin (Ducati-Pramac).

Le Sud-Africain Brad Binder (KTM) et le champion du monde en titre Francesco Bagnaia (Ducati), qui avait dû passer par les repêchages, ont réalisé les 4e et 5e chronos et partiront en deuxième ligne, avec le surprenant Daniel Pedrosa. Le vétéran espagnol (37 ans), pilote d'essais chez KTM, a ravi le public en décrochant le sixième temps de la Q2.