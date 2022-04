Motocyclisme – Aleix Espargaró écrit l’histoire

Au départ, c’est pourtant son compatriote espagnol Jorge Martin (Ducati) qui a immédiatement pris la tête; lui aussi a fait une course parfaite. Mais, au fil des tours, la menace toujours plus pressante de la belle Aprilia noire s’est fait sentir. Une première fois (18e tour), Espargaró a attaqué, mais il a dû élargir sa trajectoire; bis repetita deux rondes plus tard, même résultat. Mais au 21e tour, la nouvelle action de l’homme qui avait signé le meilleur temps des qualifications allait être la bonne: les quatre dernières rondes furent celles de l’émotion pour Aleix, qui éclata en larmes juste après l’arrivée, comme son frère Pol, éliminé plus tôt dans la course (chute du pilote Honda), depuis son box. «Je suis très content, c’était mon 200e GP dans la première des catégories. Depuis hier (samedi), tout le monde venait vers moi et me disait, cela va être la tienne, c’est ton jour. Mais ce n’était pas facile. Je crois qu’on mérite ce moment. C’est juste un rêve», dira le vainqueur au pied du podium.