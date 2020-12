Le Bernois continue ainsi de martyriser les chiffres avec ce 36e top-3 en descente et le 48e en tout et pour tout! Il a tout de même eu quelque peu la réussite de son côté, puisque le duo Kjetil Jansrud (Nor) et Bryce Bennett (USA), ex aequo, ont bouclé l’affaire à simplement huit centièmes de la star de la discipline.