Séismes en Syrie : Alep enterre ses morts et prie pour ses survivants

Déjà meurtrie par la guerre, Alep, la grande ville du Nord syrien, enterre à la hâte ses morts, tout en priant pour ses vivants encore coincés sous les décombres, à la suite des séismes dévastateurs. Dans le froid mordant, secouristes, soldats et volontaires tentent, à l’aide de pioches et de bêches, parfois à mains nues, de dégager les décombres d’un immeuble du quartier de Boustan al-Qasr.

«J’ai entendu leur téléphone sonner…»

À ses côtés, Oum Mohammad, les épaules recouvertes d’un châle en laine, attend aussi anxieusement des nouvelles de sa sœur et de ses quatre enfants. «Ils n’ont pas eu le temps de sortir, ils sont peut-être coincés sous la cage d’escalier», dit cette femme, qui a également dormi dans la rue. «Le séisme est plus dur que la guerre. Pendant la guerre, l’obus tombe, et c’est fini. Mais là, on ne sait rien…»