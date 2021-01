«Au début on s’est dit que c’était un exercice, raconte un élève de l’EPCL. Mais quand on a vu les forces de police arriver, on a compris que c’était sérieux…» Il était en effet environ 8h40 ce mercredi quand les quelque 400 élèves de l’EPCL ont entendu l’alarme incendie résonner dans le bâtiment et ont été invités à quitter leurs classes. Ils ont été dirigés à l’extérieur, plus loin dans le parc de la Vallée de la Jeunesse.