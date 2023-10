Alerte à la bombe à l'Ecole internationale de Genève et Lausanne

Les élèves de l’Ecole internationale sont restés chez eux ce lundi. L’établissement privé a en effet maintenu fermés ses trois campus, deux se situant à Genève et le troisième à Founex (VD), a rapporté «Watson». Cette décision faisait suite à une alerte à la bombe reçue vendredi, par courriel. Les forces de l’ordre ont fouillé les lieux ce week-end et ont pu lever tous les doutes. Les cours reprendront mardi. D’après le média en ligne, la menace ne faisait aucun lien avec le conflit en cours au Proche-Orient et n’était pas de nature antisémite.