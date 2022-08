Alerte à l’amiante au centre-ville de Berne

Berne : Alerte à l’amiante au centre-ville

L’immeuble évacué abrite de nombreux commerces, bureaux et cabinets médicaux.

Des investigations et analyses ont immédiatement été menées, notamment avec le concours du laboratoire cantonal. Et celles-ci ont révélé que la poussière qui s’était infiltrée n’était pas contaminée à l’amiante et qu’il n’y avait eu aucun danger pour la population, a indiqué jeudi soir la police cantonale bernoise dans un communiqué.