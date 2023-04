Asie: Brève alerte au Japon après un tir nord-coréen de missile balistique

«Évacuez immédiatement. Évacuez immédiatement», a ordonné le gouvernement japonais dans un message, priant les résidents de Hokkaido de se réfugier dans des immeubles ou sous terre et estimant que le missile allait tomber vers 08h00 locales (01h00, heure suisse).

Les garde-côtes japonais et des responsables locaux à Hokkaido ont toutefois fait savoir peu après qu’il n’y avait aucun danger. «Après confirmation de l’information, il n’y a aucune possibilité pour que le missile tombe sur Hokkaido ou sur des zones voisines», a déclaré la mairie de la ville d’Asahikawa, à Hokkaido, citant le réseau d’urgence du gouvernement national.

Les gardes-côtes nippons ont indiqué pour leur part que la chute du projectile sur le territoire du Japon «n’est plus une possibilité». L’état-major interarmées sud-coréen a annoncé que «la Corée du Nord a lancé un missile balistique non identifié vers la mer de l’Est», le nom coréen de la mer du Japon, sans fournir plus de précisions.