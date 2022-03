Genève : Alerte aux faux plombiers, mais vrais voleurs

La police genevoise met en garde la population contre une recrudescence de faits d’escroquerie via-à-vis des aînés.

Un plombier qui vient pour une inondation et déleste les habitants de leurs bijoux, argent, cartes bancaires et codes. C’est le mode opératoire contre lequel la police cantonale genevoise met en garde la population. Les forces de l’ordre ont constaté, depuis plusieurs mois, la survenance d’une quinzaine de vols à la fausse qualité. En clair, des malfrats se font passer auprès de personnes âgées pour des plombiers venant réparer une inondation en urgence. Sur place, ils dérobent les valeurs de leurs victimes. Les enquêteurs estiment que nombre de larcins n’ont pas été dénoncés. Ceux pour lesquels une plainte a été déposée totalisent un préjudice de l’ordre de 100’000 francs.

Faux terminal de paiement

Les malandrins semblent fonctionner selon un scénario bien rôdé. Sonnant chez des personnes âgées, ils leur indiquent qu’une fuite d’eau dans leur appartement occasionne des dégâts dans un logement voisin et qu’il convient de la réparer. Pour accréditer leur thèse, ils renversent du liquide sur le sol. Ils profitent de leur présence pour subtiliser des bijoux et de l’argent. Une fois les «travaux» terminés, ils réclament le paiement d’un acompte, repérant ainsi les lieux où les victimes gardent leur argent. Prétextant ne pouvoir leur rendre la monnaie, ils demandent à ce que la somme soit payée par carte. Se servant d’un téléphone, ils encouragent leurs victimes à taper le code sur l’écran. Une fois en possession des codes, ils volent la carte bancaire et l’utilisent jusqu’à ce qu’elle soit bloquée.