Intempéries

Alerte aux inondations au Tessin

L’alerte concerne en particulier les vallées du Sottoceneri et la région de Bellinzone, où de fortes pluies ont provoqué des inondations par endroits dimanche.

La police cantonale conseille à la population d’éviter les rives des lacs et cours d’eau. (KEYSTONE/Ti-Press/Alessandro Crinari)

Le Tessin a été fortement arrosé dimanche et de nouvelles précipitations étaient attendues lundi soir. La police cantonale conseille à la population de n’utiliser la voiture qu’en cas d’urgence et d’éviter les rives des lacs et cours d’eau.