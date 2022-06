Intempéries : Alerte aux orages violents et à la grêle dans le centre-est de la France

Météo France a placé jeudi, en vigilance orange, dix départements, dont une moitié sont limitrophes de la Suisse. Les précipitations attendues dans l’après-midi s’annoncent abondantes.

Entre 27 et 31 degrés

Plus généralement, un temps gris et souvent pluvieux va s’étendre du sud-ouest à la frontière belge et seule la bordure méditerranéenne restera à l’écart du temps perturbé jeudi, précise Météo France. L’après-midi, les thermomètres vont grimper entre 27 et 31 degrés de l’est de la Lorraine et de l’Alsace, à l’est de Rhône-Alpes, avant les déclenchements orageux. Il va faire également 26 à 31 degrés près de la Méditerranée, localement 32/33 dans le Var. Partout ailleurs, les températures seront en forte baisse et ne dépasseront plus 17 à 22 degrés.