Alerte canicule étendue au Jura et à Genève

Après la région bâloise et le Tessin, MétéoSuisse a étendu dimanche son alerte canicule au Jura et à la région genevoise. Les températures pourraient monter jusqu’à 32 à 34 degrés, avec une humidité de 40 à 50%.

Les régions concernées par cette nouvelle alerte sont le canton du Jura, la région de Moutier et le Laufonnais (BL), ainsi que Genève et la région Nyon-Terre-Sainte (VD), indique MétéoSuisse sur son site internet. La canicule devrait durer jusqu’à mercredi. Le danger sera «marqué» (degré 3 sur 4).

Dans la région de Bâle et dans certains endroits du Plateau et du Tessin, la barre des 30 degrés avait déjà été dépassée samedi à 14h00, selon Meteonews. La température la plus chaude avait été de 33,6 degrés à Biasca (TI), suivi de Magadino (TI), avec 33 degrés, et Bâle (32,8 degrés), indique MétéoSuisse. En Suisse romande, Sion avait affiché 32,5 degrés, Delémont 32,1 degrés et Genève 31,7 degrés.