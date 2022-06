Vaud : Alerte incendie en plein examen: des élèves s’insurgent de devoir le refaire

Le test d’allemand et celui d’italien qui se déroulait fin mai au gymnase de Renens n’ont pas pu se terminer dans des conditions équitables pour tous. Une pétition en ligne a été lancée par ceux qui ne veulent pas repasser cette épreuve.

Fin mai, l’examen écrit d’allemand et celui d’italien pour les élèves du gymnase de Renens (VD) a viré à la farce. Une demi-heure avant la fin du temps imparti pour rendre les copies, une alarme incendie a retenti, forçant la direction de l’établissement à évacuer tout le monde. Trois jours plus tard, la Direction générale de l’enseignement postobligatoire décidait que tous devraient repasser le test, rapporte «24 heures». Une décision qui fâche les protagonistes, qui dénoncent une «charge de travail supplémentaire». Une pétition en ligne a même été lancée pour tenter de faire plier les autorités scolaires. L’argumentaire note, par exemple, que ceux «ayant rendu leur examen avant l'alarme incendie doivent en assumer des conséquences dont ils ne sont également pas responsables».

Interrogé par le quotidien vaudois, le délégué à la communication du Département vaudois de la formation et de la jeunesse regrette la situation mais affirme n’avoir pas d’autre solution pour garantir l’égalité de traitement entre les élèves. Sachant que ceux qui n’avaient pas rendu leur copie ont pu discuter entre eux de l’épreuve, avant de retourner en classe et d’avoir le choix, soit de poursuivre l’examen, soit de renoncer, par exemple s’ils se sentaient trop déconcentrés par l’incident. Et certains ont en effet choisi cette dernière option. Ce choix avait été proposé «dans l’urgence» mais, après coup, il est apparu évident à la Direction générale de l’enseignement postobligatoire qu’il comportait trop d’inégalités de traitement, raison pour laquelle elle a décidé que tous devraient refaire l’examen.