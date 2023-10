Ovni: Un étrange cercle lumineux survole le ciel alémanique

À Schaffhouse et en Thurgovie

Les mystérieuses lumières ont également été aperçues un peu plus tôt à Schaffhouse. Ainsi un témoin raconte les avoir vues sur le coup de 23 h 30 déjà. L’homme a d’abord pensé à des torches puissantes ou des projecteurs. «Mais les lumières étaient visibles à une distance d’environ 20 à 25 km et elles volaient en suivant une ligne étrange. J’ai donc exclu cette hypothèse», confie-t-il.

Un ovni?

Plusieurs témoins estiment carrément qu’il s’agit d’un ovni. «J’étais seule dans la forêt quand j’étais adolescente et j’ai vu exactement ça en plein jour. Un objet métallique gris tournait plus vite qu’un avion au-dessus des sapins. Terrifiée, j’étais tombée par terre», se souvient ainsi une femme.

Lasers? Drones? Lumières d’une fête foraine? Ovni? Du côté des autorités, personne n’a d’explications. La police cantonale zurichoise affirme qu’aucun spectacle de drones ou de lasers n’a été annoncé ce soir-là. Du côté de Skyguide, la société chargée de surveiller l’espace aérien suisse, on tient le même discours. «Nous ne pouvons pas non plus identifier de quoi il s’agit», déclare le porte-parole Vladi Barrosa. «Ce qui me rend personnellement perplexe, c’est que les lumières de cet objet ne se reflètent pas dans le lac, contrairement aux autres».