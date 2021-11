France voisine : Alerte pollution dans la Vallée de l’Arve

La préfecture de Haute-Savoie a indiqué que les taux de particules fines avaient dépassé le seuil d’alarme. Plusieurs mesures doivent être suivies par la population.

Avec le stratus et le froid, voici qu’arrivent les habituels épisodes de pollution hivernaux. Dimanche, la préfecture de Haute-Savoie (F) a informé que la Vallée de l’Arve était passée en vigilance jaune. En cause, des taux trop élevés de particules fines et de dioxyde d’azote.

La concentration de particules ne nécessite pas de changements d’habitudes et d’activité, sauf pour «les personnes sensibles et vulnérables, invitées à limiter les activités physiques intenses et à s’éloigner des

zones à forte circulation automobile». Il est interdit d’utiliser des appareils de chauffage au bois d’appoint peu performants, de brûler des déchets ou de procéder à des opérations d’écobuage et de lancer des feux d’artifice. Par ailleurs, du 1er novembre au 31 mars, la vitesse sur l’autoroute blanche est abaissée à 110 km/h.