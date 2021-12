Neuchâtel : Alerte rouge et limitation des réunions privées à dix personnes

Les hôpitaux neuchâtelois étant saturés, le Conseil d’État a décidé de mettre en place de nouvelles mesures sans attendre.

En raison de la saturation des capacités hospitalières dans le canton de Neuchâtel, le Conseil d’État neuchâtelois déclare le niveau d’alerte rouge. Le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) est en situation de crise depuis jeudi, avec 385 patients hospitalisés sur l’ensemble des sites, pour une capacité habituelle de 330 lits, dont 34 patients Covid (vendredi), contre seulement 19 une semaine plus tôt. Cet afflux de malades Covid vient donc s’ajouter à une activité générale déjà très soutenue, comme toujours en cette période de l’année, notamment aux urgences et au bloc opératoire.

La situation est particulièrement délicate aux soins intensifs (dix lits certifiés) et aux soins continus (quatre lits certifiés, huit depuis cette semaine). En flux tendu depuis octobre, les deux services accueillent à eux deux entre 12 et 16 patients depuis une semaine, dont un tiers de cas Covid. Dans ce contexte, il a été décidé de fermer deux salles dédiées aux opérations non urgentes dès lundi, soit 20% de son dispositif opératoire. Ces fermetures entraîneront le report d’environ 20 opérations par semaine. Les autorités estiment qu’une augmentation significative du nombre de lits de soins intensifs et de soins continus, comme cela avait été réalisé à l’automne 2020, doit autant que possible être évitée.