Suisse

Alerte rouge pour la culture: des milliers d'emplois en jeu

Lundi soir, de 22 heures à minuit, les théâtres, les opéras et les salles de concert se parent de rouge dans toute la Suisse. Les entreprises culturelles, déstabilisées par le coronavirus, ont choisi de montrer de cette manière qu'elles existent.



En Suisse, des dizaines de lieux jouent le jeu comme le Moléson (FR), le Jet d'eau (GE), le Château de Chillon (VD), l’usine de Chandoline (VS), la Tour Espacité (NE), la Salle de l’Inter (JU) ou le Stade de Suisse (BE). L'action est soutenue par près de 1000 entreprises culturelles et évènementielles.