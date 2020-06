Suisse

Alerte rouge pour la culture: des milliers d’emplois en jeu

Des centaines de lieux culturels suisses se sont parés de rouge lundi soir pour tirer la sonnette d’alarme au sujet de leurs difficultés liées à la crise sanitaire.

En Suisse, plus de 800 sites ont joué le jeu comme le Moléson (FR), le Jet d’eau (GE), le Château de Chillon (VD), l’usine de Chandoline (VS), la Tour Espacité (NE), la Salle de l’Inter (JU) ou le Stade de Suisse (BE). L’action est soutenue par près de 1000 entreprises culturelles et événementielles.