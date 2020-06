Yverdon-les-Bains (VD)

Alerte au Covid-19: mille élèves en vacances prématurées

Le collège Léon-Michaud ferme ses portes dès mardi matin, sur décision du Médecin cantonal. Deux collaborateurs de l’école sont positifs au coronavirus. Des dizaines d’enseignants sont placés en quarantaine.

Deux cas de Covid-19 ont été détectés parmi les collaborateurs de l’établissement Léon-Michaud à Yverdon-les-Bains (VD). Le collège a été fermé avec effet immédiat. Les parents ont été informés entre lundi soir et mardi matin que leurs enfants ne devaient pas retourner en classe. «Sur décision du médecin cantonal, l'établissement doit fermer dès demain et jusqu'aux vacances. Plus d'informations suivront dès que possible», indique un message whattsapp relayé par 24heures.ch.