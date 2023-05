Zurich: Alertée à cause d’une odeur étrange, la police repêche un cadavre

Suite à l’annonce d’une odeur étrange, la police municipale de Zurich s’est rendue mercredi matin peu après 9h sur les quais de la Limmat dans le Kreis 1. Sur place, des agents ont repéré un corps sans vie dans l’eau et l’ont repêché. Les enquêteurs de la police municipale de Zurich, l’Institut de médecine légale et le Ministère public de Zurich doivent déterminer l’identité de l’homme ainsi que les circonstances et la cause de son décès.