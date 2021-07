Catastrophes naturelles - Alertes météo sur les portables de toute la population suisse

Enseigner la gestion des risques naturels à l’école

Lors de catastrophes, la vie et la mort se jouent aussi et surtout dans le comportement des personnes en détresse. La gestion des risques naturels devrait donc être davantage enseignée dans les écoles, car il est primordial de préparer la population, selon Bruno Spicher, président de la plate-forme nationale pour les risques naturels Planat. Robert Boes, professeur d'ingénierie hydraulique à l'ETH Zurich le rejoint et exige des offres éducatives et de sensibilisation aux risques appropriées à la population, comme celles proposées au Japon, où chaque écolier

sait par exemple qu'il faut ramper sous son bureau en cas de tremblement de terre.