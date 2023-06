VTT: Alessandra Keller arrache un podium à Lenzerheide

L’épreuve grisonne et son parcours spectaculaire ont sacré une championne. Et pour cause, dans le dernier tour, il ne restait plus que la championne du monde Pauline Ferrand Prévot et la championne d’Europe Loana Lecomte pour se disputer la victoire. On pensait les deux Françaises sur une autre planète, mais c’est finalement Lecomte qui était seule dans son monde.