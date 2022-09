VTT : Alessandra Keller sur le toit du monde

La Nidwaldienne de 26 ans a terminé 6e de la dernière épreuve de Coupe du monde de cross-country, à Val di Sole (It). Un résultat suffisant pour s'asseoir sur le trône de cette saison 2022.

Coureuse de la formation Thömus RN Swiss Bike Team, la Nidwaldienne Alessandra Keller avait passé des dernières années de galère. Elle avait connu des débuts prometteurs dans la discipline - championne du monde juniors en 2013, championne du monde espoirs cinq ans plus tard -, avant de rentrer dans le rang. La faute, notamment, à une blessure à un genou qui l'a écartée des JO de Tokyo.

C'est devant sa télévision qu'elle avait regardé Jolanda Neff, Sina Frei et Linda Indergand réussir un incroyable triplé olympique et la frustration était à la hauteur de l'exploit. Mais la Nidwaldienne s'est patiemment reconstruite, pour revenir en force au sommet de son sport, lors de la saison qui vient de se terminer ce dimanche en Italie.

Une 6e place pour la gloire

La Suissesse a remporté pour la première fois de sa carrière le classement général final de la Coupe du monde de la discipline phare du Mountain Bike. Vendredi, elle s'était déjà assurée de la tête de la hiérarchie du short-track. Keller avait aussi été couronnée championne de Suisse à Leysin au début de l'été, avant de gagner l'or mondial sur «piste courte» il y a une semaine aux Gets (Fr).

Ce dimanche, la vététiste établie à Ennetbürgen, dans le canton de Nidwald, a réussi le résultat qu'elle était allée chercher en Italie. En finissant 6e, elle a devancé au classement planétaire l'Australienne Rebecca McConnell (19e en Italie) et la Néerlandaise Anne Terpstra, les deux dernières filles qui pouvaient lui contester ce sacre pas forcément attendu.

Au classement général final, Alessandra Keller (1682 points) devance McConnell (1626), Terpstra (1618), Lecomte (1469), l’Autrichienne Mona Mitterwallner (1461) et Jolanda Neff, 6e avec un total de 1424 points.

La course a été remportée par la Française Pauline Ferrand Prévot, qui a devancé de 1’27’’ sa compatriote Loana Lecomte, et de 2’29’’ la Suissesse Jolanda Neff. Signalons encore, outre la 6e place et le sacre d’Alessandra Keller, la cinquième place de Sina Frei, son meilleur résultat de la saison (à 5’11’’ de Ferrand Prévot).