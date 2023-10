Alex Goude a évoqué sa main aux fesses de Valérie Bénaïm

Dans «TPMP», le 27 septembre 2023, Alex Goude et Valérie Bénaïm ont été invités à se livrer à un concours de danse. Pendant celui-ci, le comédien de 48 ans a mis sa main aux fesses de la journaliste de 54 ans. Après quelques jours loin des projecteurs, « pour souffler », le chroniqueur était présent le 3 octobre 2023, sur le plateau de l’émission de Cyril Hanouna. «J’aurais pu trouver toutes les excuses de la terre: «On faisait une danse de couple», «Je suis homo», «Je voulais faire un mouvement de «Danse avec les stars», mais la vérité, c’est que toutes les excuses sont bidons. C’est inadmissible, ce n’est pas normal. Je n’aurais jamais dû faire ça, je ne sais pas ce qui m’a pris. Je n’ai même jamais fait ce geste-là dans ma vie à personne, même à mes mecs. C’est un pétage de câble sur le moment… Encore une fois, je ne l’avais jamais fait avant. De ma vie, je n’ai jamais mis la main au cul à personne», a-t-il expliqué, visiblement très marqué par la période mouvementée qu’il traverse. «Je n’ai pas dormi pendant trois jours, entre les menaces de mort et tout ça. Mais je ne suis pas la victime, je suis le bourreau, donc je ne peux pas dire que c’est compliqué, même si ça l’est pour mes proches, ma famille et Valérie, d’avoir encore ces images qui tournent partout sur les réseaux», a-t-il confié.

Valérie Bénaïm était également présente sur le plateau. «Je passe mon temps à dire aux jeunes filles et jeunes femmes qu’il ne faut rien laisser passer. Que tous les gestes inappropriés, il faut absolument et immédiatement les dire, donc je ne vais pas me dédire: effectivement j’ai détesté le geste d’Alex. Je n’ai pas aimé, c’est un geste totalement inapproprié et, en même temps, j’ai détesté ma réaction parce que sur le moment, je n’ai pas su réagir», a-t-elle raconté. Elle a ensuite indiqué avoir beaucoup échangé avec Alex Goude. «Il était dévasté. Il n’y avait aucune intention malveillante de sa part, j’en suis persuadée. On en a beaucoup parlé. Je ne vais pas révéler la teneur de nos échanges, qui se sont déroulés en toute transparence. Excuses acceptées, affaire close», a-t-elle précisé.