MotoGP : Alex Marquez signe chez Ducati-Gresini pour la saison 2023

Le pilote espagnol ne roulera plus pour Honda la saison prochaine. Alex Marquez avait besoin d’un nouveau défi pour retrouver sa motivation.

Champion du monde en catégories inférieures Moto3 (2014) et Moto2 (2019), Alex Marquez n’a jamais confirmé depuis son arrivée en MotoGP, finissant 14e puis 16e mondial. Il est cette année, à mi-saison, 18e.

Bastianini sur le départ

Enea Bastianini, qui a gagné à 24 ans ses trois premiers Grands Prix cette saison avec Ducati-Gresini, va donc quitter l’écurie satellite de Ducati. L’Italien, révélation de cette première moitié de saison avec ses victoires au Qatar, aux Etats-Unis et en France, «pilotera une Ducati d’usine à partir de l’année prochaine», écrit Gresini dans son communiqué. Reste à savoir si cela sera dans l’écurie d’usine Ducati ou dans l’autre structure satellite Ducati-Pramac.

Zarco reste chez Ducati

«Mais s’ils (Ducati) ont une hésitation entre un Italien et un Espagnol, ils peuvent choisir entre les deux et prendre un Français!», avait plaisanté jeudi Zarco en conférence de presse. Ducati est en quête d’un pilote pour accompagner l’an prochain Francesco Bagnaia et remplacer l’Australien Jack Miller, qui rejoint KTM.