Football

Alex Morgan annonce la naissance de sa fille

La joueuse américaine a révélé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux samedi soir.

Elle s'est fait désirer mais elle est là. La fille d'Alex Morgan et de son mari, le joueur du Los Angeles Galaxy Servando Carrasco, est née jeudi. «À 11h30, le 7 mai, Charlie Elena Carrasco a fait sa grande entrée dans le monde. Elle nous a fait attendre plus longtemps que prévu, mais j'aurais dû savoir qu'elle le ferait à sa manière et seulement à sa manière (...)», a écrit l'Américaine sur les réseaux sociaux.