Hockey sur glace: Alex Ovechkin inscrit son 800e but en NHL

Le No 8 des Caps est ainsi devenu le troisième joueur à entrer dans le cercle des hommes qui ont allumé 800 fois la lampe dans la ligue nord-américaine plus que centenaire. Il y a rejoint Gordie Howe (801) et Wayne Gretzky (894).

Akira Schmid solide mais battu

Dans son Prudential Center, New Jersey, qui était en action pour la deuxième fois en 24 heures, s’est incliné devant Dallas en concédant les deux derniers buts dans un filet désert (1-4). Solide entre les poteaux des Devils, le Bernois Akira Schmid (22 ans) a effectué 93,3% d’arrêts alors que le joueur de centre valaisan Nico Hischier (23 ans) a connu une rare soirée de mutisme et des soucis lors des mises au jeu (36,4% de gain seulement). Quant au défenseur zurichois Jonas Siegenthaler (25 ans), il a rendu une carte de -1 lors des 17’23’’ passées sur l’aire de jeu.

20 minutes douloureuses pour Fiala

Au KeyBank Center de Buffalo, Los Angeles a vécu une troisième période douloureuse. Alors que le score était nul et vierge après 40 minutes, les Sabres ont touché six fois la cible entre la 42e et la 59e minutes pour s’imposer 6-0. L’ailier gauche saint-gallois des Kings Kevin Fiala (26 ans) a adressé quatre tirs, passé deux minutes au cachot et est rentré au vestiaire avec un différentiel neutre.