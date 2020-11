Avec une embarcation vieille de treize ans, Jean Le Cam (61 ans) sera moins à l’avantage que ses concurrents à bord de foilers, qui sont au nombre de huit alignés dans cette neuvième édition de la course autour du monde en solitaire et sans escale.

Roura doit réparer un hublot

Après une nuit de vendredi à samedi très agitée, le bateau «La Fabrique» d’Alan Roura a lui aussi profité d’une «douce nuit après la tempête» et de conditions agréables pour se reposer. «Hier ma première douche, premier moment pour moi. Ça aussi ça fait partie du Vendée Globe, de s’occuper de temps en temps du marin. C’est quand même lui qui fait avancer le bateau et je peux vous dire qu’il avait besoin d’un bon coup de propre!»

Le navigateur suisse, qui pointait au 17e rang dimanche matin, a encore perdu deux places et de la distance sur le leader dans la journée et figurait au 19e rang, à 458,4 milles de Thomson dimanche soir à 22 heures. «Niveau classement ce n’est pas trop ça ce matin, du coup j’ai le moral un peu dans le sac», confiait Roura sur son site internet, en espérant profiter d’accalmie pour réparer un hublot endommagé

«Aujourd’hui est peut-être la journée où je vais faire appel à Carglass pour réparer ce hublot qui me fait mal au cœur. Le bateau est nickel, il y a juste ça. Juste une petite erreur dans un virement et paf. Il va falloir être bon sur la réparation, qu’aucune goutte d’eau ne vienne se mettre là-dedans. Je vais voir comment se stabilise le vent avant de commencer le travail.»

Beyou toujours à terre

Les skippers à l’avant de la course ont parcouru plus de 4700 km et font route en direction du Cap-Vert où les vents pourraient mollir et rendre plus difficile leur avancée.