Thomson (Hugo Boss), grand favori pour son cinquième tour du monde en solitaire et sans escale, emmène dans son sillage deux autres sérieux prétendants à la victoire: Thomas Ruyant (LinkedOut), deuxième, qui avait aussi passé l’équateur au pointage de 22 heures, et Charlie Dalin (Apivia), troisième.

Détenteur du record entre les Sables-d’Olonne (point de départ) et l’équateur, soit 9 jours et 7 heures en 2016, Thomson n’a pas réussi à faire mieux. Il a mis cette fois 9 jours 23 heures et 59 minutes.